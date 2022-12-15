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07:02, 15 декабря 2022Россия

В РАН сообщили о землетрясении в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске

Фото: Matt C / Unsplash

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) в своем Telegram-канале.

«Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05:52 (01:52 по московскому времени) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 километров, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3)», — говорится в публикации. Отмечается, что, основываясь на сообщениях СМИ, это событие совпадает по времени с пожаром на нефтезаводе.

В службе пояснили, что если для этого события применить уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 километров будет равна двум баллам. На расстоянии 10 километров этот показатель составит 4,5 балла, а на более близких интенсивность может быть выше.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске стало известно утром в четверг, 15 декабря. Погибли два человека, еще четверо пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В МЧС сообщили, что предполагаемой причиной произошедшего является загазованность систем. Там добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка.

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Варвара Кузьмина
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В РАН сообщили о землетрясении в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске
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