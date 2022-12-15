Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:47, 15 декабря 2022Экономика

Ericsson передаст бизнес в России местному менеджменту

Ericsson передаст российский бизнес по поддержке клиентов местному менеджменту

Фото: Olof Swahnberg / Reuters

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson передаст российский бизнес под управление местного менеджмента. Компания заявила о заключении соответствующего соглашения на своем сайте.

Российское подразделение Ericsson отвечало за поддержку клиентов, в компании работает около 40 сотрудников. В рамках договора, помимо персонала, к местным менеджерам перейдут определенные контракты и некоторые активы компании.

В 2023 году Ericsson покинет российский рынок. Компания сохранит регистрацию под прежним юрлицом для завершения сворачивания деятельности в стране и выполнения юридических, договорных и административных требований.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и других «исключительных расходов». Позднее Ericsson оценил свои потери после ухода с российского рынка в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов).

В общей сложности компания уволила 400 человек. О намерении Ericsson сократить персонал стало известно в конце августа. Подразделение уволило даже тех работников, которые осуществляют техподдержку на сетях операторов связи.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России были Ericsson, чья доля на рынке, по оценке «Коммерсанта», составляла 20 процентов, и финская Nokia с 30-40 процентами. Но в последние годы их показатели падали под давлением китайской Huawei. После начала военных действий на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин связал укрепление рубля со своим решением по газу
На входе в московское СИЗО задержали адвоката с телефонами в теле
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Раскрыты подробности AR-очков от Google
Кэмерон назвал преимущества беременной героини «Аватара 2» перед Чудо-женщиной
Актриса Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием
Пропавшую россиянку и ее любовника нашли мертвыми в машине
Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом
Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Путин спрогнозировал спад ВВП России по итогам года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.