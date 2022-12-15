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12:12, 15 декабря 2022Мир

Ряд стран ЕС не согласились с новым пакетом санкций против России

Глава Евросовета Мишель: ряд стран ЕС не согласны с деталями 9-го пакета санкций против РФ

Фото: Shutterstock

Ряд стран Европейского союза (ЕС) не согласились с деталями нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

«Я так понимаю, что по [девятому] пакету санкций опасения выразила не только Венгрия, но и ряд других стран-членов», — высказался чиновник. Он уточнил, что обсуждение новых антироссийских ограничений продолжится 15 декабря и понадеялся, что в этот же день санкционный пакет будет согласован.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли достичь договоренностей относительно девятого пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что европейским государствам удалось приблизиться к соглашению, однако несколько стран, в числе которых оказалась Польша, все еще имеют возражения.

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Виктория Кондратьева
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