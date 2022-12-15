В Австрии предсказали усиление протестов в Европе из-за антироссийских санкций

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: протесты в Европе усилятся из-за санкций против России

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе предсказали усиление протестов в Европе из-за санкций против России. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений», — пояснил Штрахе, говоря о возможных причинах усиления протестов. По его словам, такая ситуация становится все более очевидным противоречием для граждан Европы.

Штрахе подчеркнул, что антироссийские санкции наносят ущерб «собственно европейским народам», а также «отвергаются все большим числом граждан» Евросоюза.

Ранее Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа осталась обманута обещаниями о том, что в результате введения санкций Россия «упадет на колени». По его мнению, в действительности страны Евросоюза нанесли ущерб самим себе.