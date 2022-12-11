В Австрии рассказали об ущербе от антироссийских санкций для Европы
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа осталась обманута обещаниями о том, что в результате введения санкций Россия «упадет на колени». В действительности страны Евросоюза нанесли ущерб самим себе, сообщает РИА Новости.
О вреде санкций
На митинге в столице Австрии Вене экс-вице-канцлер страны отметил положительное сальдо торгового баланса в России и подчеркнул, что доходы Москвы в 2022 году увеличились со 100 до 220 миллиардов долларов. «О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», — отметил он. Политик добавил, что в результате антироссийских ограничений Австрия переживает причинение вреда самой себе.
Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так
Штрахе добавил, что в стране растет стоимость электричества, газа и продуктов питания, в результате чего страдает большее количество людей. Сложившуюся ситуацию он назвал «вопросом социальной справедливости». Жители Австрии не понимают, как обеспечить себя в ближайшем будущем, однако предел еще не достигнут, считает он.
Ранее несколько сотен человек вышли на митинг в Вене. Во время акции они призвали власти страны отказаться от антироссийских санкций, следовать политике нейтралитета в полном объеме и увеличить усилия по борьбе с нелегальной миграцией.
Прогноз на будущее
Экс-вице-канцлер Австрии привел мнение экспертов, которые предостерегают об угрозе развития кризиса, который наблюдался в этом году. По мнению экспертов, волна банкротств наступит в марте-апреле 2023 года. Эту ситуацию Штрахе назвал «чертовски опасной», поскольку она не обеспечивает благосостояние граждан и лишает их уверенности в будущем.
«Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — предупредил Штрахе.
Представители разных европейских стран неоднократно высказывались о негативном влиянии санкций на жизнь региона. Еще в сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял об ущербе от антироссийских ограничений для Европы. Он отметил, что в результате введения санкций «взлетела инфляция, цены на энергию заоблачные, стоимость товаров и продуктов чертовски растет».
О конфликте на Украине
В том же выступлении Штрахе высказался о причинах конфликта на Украине. Он обвинил в начале кризиса Евросоюз и Центральное разведуправление (ЦРУ) США. Политик отметил, что американские спецслужбы активно участвовали в событиях в Киеве в 2014 году.
И сейчас мы не видим такого развития ситуации, в рамках которого проводилась бы разумная политика. Этого всего не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение
При этом Европа все это время не следила за украинским конфликтом и не стала посредником для его урегулирования, отметил Штрахе. Еще осенью он заявлял, что кризис на Украине является прокси-войной, которую развязали США и НАТО против России. По мнению политика, поставки вооружений Украине ведут не к разрешению конфликта, а к его эскалации.
С похожим мнением выступал Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он назвал поставки вооружений Киеву безумными и призвал остановить их. «Давайте остановим это полное безумие!» — написал он в социальной сети Twitter.
Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.
21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.