В Австрии рассказали об ущербе от антироссийских санкций для Европы

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе заявил о вреде санкций против России для Евросоюза

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа осталась обманута обещаниями о том, что в результате введения санкций Россия «упадет на колени». В действительности страны Евросоюза нанесли ущерб самим себе, сообщает РИА Новости.

О вреде санкций

На митинге в столице Австрии Вене экс-вице-канцлер страны отметил положительное сальдо торгового баланса в России и подчеркнул, что доходы Москвы в 2022 году увеличились со 100 до 220 миллиардов долларов. «О том, чтобы "поставить на колени" Россию, речь вообще не идет», — отметил он. Политик добавил, что в результате антироссийских ограничений Австрия переживает причинение вреда самой себе.

Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так Хайнц-Кристиан Штрахе бывший вице-канцлер Австрии

Штрахе добавил, что в стране растет стоимость электричества, газа и продуктов питания, в результате чего страдает большее количество людей. Сложившуюся ситуацию он назвал «вопросом социальной справедливости». Жители Австрии не понимают, как обеспечить себя в ближайшем будущем, однако предел еще не достигнут, считает он.

Ранее несколько сотен человек вышли на митинг в Вене. Во время акции они призвали власти страны отказаться от антироссийских санкций, следовать политике нейтралитета в полном объеме и увеличить усилия по борьбе с нелегальной миграцией.

Прогноз на будущее

Экс-вице-канцлер Австрии привел мнение экспертов, которые предостерегают об угрозе развития кризиса, который наблюдался в этом году. По мнению экспертов, волна банкротств наступит в марте-апреле 2023 года. Эту ситуацию Штрахе назвал «чертовски опасной», поскольку она не обеспечивает благосостояние граждан и лишает их уверенности в будущем.

«Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим, и все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому», — предупредил Штрахе.

Представители разных европейских стран неоднократно высказывались о негативном влиянии санкций на жизнь региона. Еще в сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял об ущербе от антироссийских ограничений для Европы. Он отметил, что в результате введения санкций «взлетела инфляция, цены на энергию заоблачные, стоимость товаров и продуктов чертовски растет».

О конфликте на Украине

В том же выступлении Штрахе высказался о причинах конфликта на Украине. Он обвинил в начале кризиса Евросоюз и Центральное разведуправление (ЦРУ) США. Политик отметил, что американские спецслужбы активно участвовали в событиях в Киеве в 2014 году.

И сейчас мы не видим такого развития ситуации, в рамках которого проводилась бы разумная политика. Этого всего не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение Хайнц-Кристиан Штрахе бывший вице-канцлер Австрии

При этом Европа все это время не следила за украинским конфликтом и не стала посредником для его урегулирования, отметил Штрахе. Еще осенью он заявлял, что кризис на Украине является прокси-войной, которую развязали США и НАТО против России. По мнению политика, поставки вооружений Украине ведут не к разрешению конфликта, а к его эскалации.

С похожим мнением выступал Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он назвал поставки вооружений Киеву безумными и призвал остановить их. «Давайте остановим это полное безумие!» — написал он в социальной сети Twitter.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.