На Украине заявили об эвакуации 11 тысяч человек из Херсона

Вице-премьер Украины Верещук заявила об эвакуации 11 тысяч жителей Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из подконтрольного Киеву Херсона было эвакуировано 11 тысяч человек. Ее слова приводит Минреинтеграции Украины в своем Telegram-канале.

Верещук отметила, что эвакуация была добровольной. «Семь тысяч херсонцев воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще четыре тысячи уехали своими силами», — заявила она.

Министр отметила, что постоянные обстрелы не дают до конца «наладить нормальную жизнь областного центра». Все эвакуированные будут обеспечены убежищем, питанием и финансовой поддержкой, заверила она.

О начале эвакуации людей из Херсона стало известно 26 ноября. Жители могли выехать автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.