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04:37, 15 декабря 2022Мир

Мокрым штанам президента Южного Судана нашли объяснение

Сенатор Сани объяснил мокрые штаны президента Южного Судана «экстремальным патриотизмом»

Кадр: Kivu News 24

Поведение президента Южного Судана Салвы Киира обмочившегося при звуках национального гимна, следует расценивать как акт «экстремального патриотизма». Такое мнение в Twitter высказал нигерийский сенатор, правозащитник Шеху Сани.

По его словам, глава государства отказался идти в туалет в столь торжественный момент. Впрочем, Сани не исключил более прозаичную версию, по которой 71-летний Киир страдает от какой-то болезни мочевого пузыря.

О конфузе с Кииром сообщалось ранее 15 декабря. В сети появилось видео, где у президента становится мокрой штанина во время выступления духового оркестра на открытии автодороги.

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Марина Совина
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