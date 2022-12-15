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01:29, 15 декабря 2022Мир

Президент Южного Судана обмочился при звуках гимна

Президент Южного Судана Салва Киир обмочился при звуках гимна и попал на видео

Президент Южного Судана Салва Киир обмочился при звуках национального гимна. Кадры опубликовал телеканал
Kivu News 24 в Twitter.

На ролике видно, как во время выступления духового оркестра на открытии автодороги у политика становится мокрой штанина. Видео инцидента распространилось в соцсетях и стало вирусным.

Салве Кииру 71 год. Он стал президентом в 2011-м после того, как Южный Судан получил независимость от Судана по итогам референдума.

Марина Совина
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