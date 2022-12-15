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15:36, 15 декабря 2022Забота о себе

Актриса Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с психическим заболеванием

Джейн Фонда призналась, что побороть расстройство пищевого поведения ей помогла карьера
Джейн Фонда

Джейн Фонда. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Побороть расстройство пищевого поведения (РПП) актрисе Джейн Фонде помогло желание построить карьеру. О тяжелой борьбе с этим психическим заболеванием 84-летняя звезда «Барбареллы» и «Молодости» рассказала в посвященной медицине передаче Paramount Plus «Проверка», которую цитирует издание People.

Фонда призналась, что с подросткового возраста страдала от булимии и анорексии. «Я даже не знала, что у этого [этих болезней] есть название, не знала, что можно обратиться за помощью. В 1960-е, 1950-е», — вспомнила она.

Актриса заявила, что решила изменить свою жизнь, когда поняла, что РПП мешает ее работе и личной жизни. «Я была замужем, у меня были дети, я была политически активна, зарабатывала, была актрисой, снималась. И это все становилось невозможным, потому что чем ты старше, тем сложнее. Если объедаться и избавляться от еды, восстанавливаться после такого приходится три-четыре дня», — рассказала Джейн Фонда.

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Фонда отметила, что ей важно было придерживаться нравящегося ей стиля жизни, а потому с РПП было решено покончить. «Моя жизнь стоила того, чтобы стать лучше, и я прекратила. Это было очень, очень, очень, очень трудно. Но хорошие новости: от РПП можно вылечиться. Сто процентов», — заключила она.

Ранее звезда шоу стримингового сервиса Netflix Queer Eye, парикмахер Джонатан Ван Несс рассказал, как соцсети помогли ему взять под контроль расстройство пищевого поведения (РПП). По словам Ван Несса, ключевым моментом в борьбе с компульсивным перееданием стало решение рассказать о расстройстве в социальных сетях в октябре.

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Александра Лисица
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