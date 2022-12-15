Раскрыты подробности AR-очков от Google

9to5google: умные очки Google будут управляться с помощью кольца или браслета

В Google придумали, как упростить управление собственными умными очками. Об этом сообщает издание 9to5google.

Согласно раскрытой информации близких к проекту смарт-очков источников, новое устройство от Google, скорее всего, будет управляться с помощью аксессуаров. Судя по всему, владелец AR-очков будет использовать специальное кольцо или браслет. Инсайдеры рассказали, что инженеры компании начали тестировать оба девайса для управления.

Журналисты отметили, что кольцо или браслет позволит пользователям управлять очками как компьютерной мышью. Так, широкая поверхность браслета поможет выполнять навигацию по меню или отправлять команды. Также эти способы могут быть более привычными для потребителей, которые подробно знакомы с фитнес-трекерами и кольцами в реальной жизни.

В материале говорится, что первые версии Gogle Glass управлялись с помощью сенсорной поверхности на дужке очков или голосовыми командами. Таким образом пользователям приходилось тянуть руку к голове или использовать голос.

В середине мая Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. Летом в компании заявили, что начнут тестировать устройство на американских улицах.