Google начнет тестирование AR-очков на улицах

Google объявила о начале публичного теста своих очков с дополненной реальностью

Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах. Об этом сообщается в блоге компании.

Представители Google заявили, что начнут тестировать работоспособность прототипа своих AR-очков в общественных местах — на улицах и в публичных заведениях. В компании заметили, что планируют проверить, как функция перевода и записи видео будут работать на новом устройстве в реальных условиях. Ранее корпорация завершила лабораторное тестирование носимого гаджета.

По словам журналистов телеканала CNBC, объявляя о планах тестирования публично, компания пытается предупредить проблемы с конфиденциальностью. На старте продаж первых AR-очков — Google Glass — пользователи были обеспокоены тем, что девайс может вести скрытую запись видео. В конце концов IT-гиганту пришлось изменить позиционирование гаджета и начать продвигать его как девайс для предприятий.

«Мы хотим сделать это правильно, поэтому мы делаем это постепенно, уделяя особое внимание обеспечению конфиденциальности тестировщиков и окружающих их людей», — отметил менеджер по продуктам Google Джастон Пейн. По словам представителей компании, новые очки позволяют вести видеозапись, однако в этом случае девайс активирует светодиодную подсветку для информирования окружающих.

В середине мая Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. Умные очки записывают, анализируют и переводят иностранную речь собеседника на знакомый пользователю язык.