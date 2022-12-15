Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями после взрыва подарка

Zet: Варшава обратилась к Киеву за разъяснениями из-за взрыва подарка в штабе полиции

Польская сторона обратилась к Украине с просьбой дать разъяснения в связи со взрывом подарка «одного из руководителей украинских служб» в штаб-квартире польской полиции. Об этом сообщили журналисты Radio Zet.

По данным радиостанции, взорвавшийся предмет оказался гранатометом, предположительно, с учебным боеприпасом.

О взрыве в Главном управлении полиции в Варшаве стало известно 14 декабря. На первом этаже здания при загадочных обстоятельствах обрушился потолок, после чего главного коменданта Ярослава Шимчика доставили в госпиталь.

Ранее в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Один из сотрудников дипмиссии получил ранения рук. Позднее стало известно, что взрывное устройство было спрятано в конверт. «Конверт должен был пройти контроль безопасности в дипломатическом представительстве.», — отмечает издание.