В Польше сообщили о «загадочном происшествии» в управлении полиции

В Главном управлении полиции в Польше при загадочных обстоятельствах обрушился потолок

В Главном управлении полиции в Варшаве на первом этаже здания при загадочных обстоятельствах обрушился потолок. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

Инцидент произошел рано утром в среду, 14 декабря. По информации радиостанции, речь идет о помещении на первом этаже, расположенном у главного входа прямо под кабинетом главного коменданта — сотрудники не имеют к нему доступа.

При этом некоторые собеседники RMF FM заявили о мощном взрыве, предшествовавшем обрушению. В результате главный комендант Ярослав Шимчик был доставлен в больницу, полиция не раскрывает подробности и причины его госпитализации.

Пресс-секретарь управления Мариуш Циарка уточнил, что потолок обрушился в «секретном помещении, где находятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов главной комендатуры полиции». «Поэтому мы не можем предоставить никакой информации», — заключил он.

30 ноября сообщалось, что в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Позднее стало известно, что взрывное устройство было спрятано в конверт. Сотрудник диппредставительства получил незначительные травмы рук.