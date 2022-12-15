Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 15 декабря 2022Россия

Власти оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве

В депздраве Москвы заявили о сокращении заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Москве фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, пишет ТАСС.

«Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослого населения остановился, прирост за последнюю неделю составил ноль процентов, а темп роста госпитализаций снизился на 15 процентов», — сообщили в департаменте.

Стабилизация ситуации с ОРВИ и гриппом также наблюдается среди детей. В частности, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 10 процентов, число госпитализаций — на 15 процентов. В департаменте здравоохранения Москвы выразили надежду, что пик заболеваемости пройден, в ближайшее время возможен выход на плато.

14 декабря на совещании с правительством президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю». Глава государства в связи с этим сообщил, что сделал прививку от гриппа.

Роспотребнадзор также сообщил, что число регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 82. 14 декабря в стране завершилась массовая вакцинация от гриппа, но в федеральной службе подчеркнули, что россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти, если «есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы
Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»
В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание
Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC
Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина
Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа
В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.