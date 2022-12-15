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14:35, 15 декабря 2022Ценности

Парикмахер предсказал модные прически на 2023 год

Звездный стилист Макс Пиннелл назвал пучок и челку модными прическами 2023 года

Фото: Katie Moum / Unsplash

Звездный парикмахер Макс Пиннелл предсказал модные прически на 2023 год. Соответствующий материал публикует журнал Harper’s Bazaar.

По прогнозам стилиста, актуальными станут собранные в пучок волосы. «Это простой и элегантный способ привлечь внимание к естественной красоте вашего лица», — объяснил он. Кроме того, мастер вспомнил челку главной героини сериала «Уэнсдей» Уэнсдей Аддамс, которую в настоящее время стремятся повторить TikTok-блогеры. «Это очень смелый образ для тех, кто хочет радикальных перемен», — заявил мужчина.

Помимо этого, эксперт отметил, что трендовыми оттенками для окрашивания в будущем году станут медный, бронзовый и блонд. Популярность последнего, по словам Пиннелл, связана с образом Памелы Андерсон в сериале «Спасатели Малибу». Однако специалист посоветовал быть осторожными тем, кто впервые решит изменить натуральный цвет волос.

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В то же время, по словам парикмахера, востребованными в 2023 году будут стрижка вулфкат (wolfcut), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, и прямой срез на длинных волосах как у певицы Бейонсе.

Ранее в декабре соучредительница компании NiaWigs Inc Джин Уилл и основательница салона Phenix Salon Suites Джина Ривера назвали визуально омолаживающие женские стрижки. Ими оказались асимметричный боб и пикси с боковым пробором (короткая прическа, которая открывает лицо и шею, — прим. «Ленты.ру»).

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Екатерина Ештокина
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