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13:47, 15 декабря 2022Забота о себе

Россиянам подсказали простые способы справиться с похмельем

Психиатр Сиволап посоветовал выспаться и принять душ, чтобы справиться с похмельем

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Чтобы справиться с похмельем, стоит хорошо выспаться и принять душ, посоветовал доктор медицинских наук, психиатр Юрий Сиволап. Эти и некоторые другие простые способы облегчить свое состояние после злоупотребления алкоголем он подсказал россиянам в беседе с РБК Life.

По словам Сиволапа, продолжительный сон и душ — самые простые методы борьбы с похмельем. Однако справиться с ним также помогут прогулка на свежем воздухе и соблюдение питьевого режима в течение дня. Одобрил психиатр и способ «лечения» похмелья томатным соком. В этом напитке содержатся клетчатка, магний, калий и натрий, которые помогут восстановить водно-солевой баланс и наладить работу пищеварительной системы.

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Сиволап также рекомендовал выпить обезболивающее, чтобы облегчить возникшую вследствие интоксикации организма головную боль. Однако, по его словам, в данном случае помогут исключительно нестероидные противовоспалительные препараты, а некоторые анальгетики лишь усилят негативное воздействие алкоголя на печень.

В то же время психиатр рекомендовал воздержаться от борьбы с похмельем при помощи воды с сахаром и солью, так как это небезопасно для здоровья. «Люди, часто пьющие алкоголь, и так предрасположены к диабету. Если регулярно добавлять сахар в "похмельный" рацион, есть риск возникновения сахарного диабета второго типа», — объяснил он. С осторожностью стоит «лечить» похмелье огуречным рассолом. Сиволап отметил, что алкоголь сильно обезвоживает организм, а рассол лишь ухудшает это состояние. Поэтому вместе с этим напитком обязательно нужно пить много чистой воды.

Ранее кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России Кирилл Серенко назвал способы справиться с тяжестью в желудке из-за праздничных застолий. По его словам, для этого необходимо повысить уровень физической активности, например, больше гулять, играть на свежем воздухе, заниматься спортом.

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Наталья Обрядина
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