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06:16, 15 декабря 2022Экономика

Российские ТЦ подали судебные иски против H&M за неуплату аренды

«Известия»: ТЦ массово подали в суд на компанию H&M из-за долгов за аренду

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Торговые центры массово подали судебные иски против шведского ретейлера H&M, который отказался оплачивать счета за аренду. Об этом сообщают «Известия».

Член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал, что в общей сумме задолженность компании составляет не менее 1 миллиарда долларов. По данным базы «Спарк», в текущем году было заведено 15 дел в отношении H&M, по одному из которых суд уже арестовал 215 миллионов рублей на счету компании, говорится в публикации. Однако, уточняет Москаленко, нет гарантий, что торговым центрам вернут положенные им деньги даже при решении суда в их пользу.

Такую вероятность подтвердил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. «Если говорить о перспективах выиграть сами судебные иски, то есть практически стопроцентная гарантия успеха. Но решение суда само по себе — не залог получения возмещения пострадавшей стороной», — пояснил он. Юрист подчеркнул важность скорости работы российской судебной системы, поскольку существует шанс успеть изъять, например, арестованные деньги со счетов компании.

6 декабря пресс-служба H&M официально подтвердила закрытие всех магазинов на территории России. Об окончательном уходе бренд объявил в июле. Перед тем, как покинуть российский рынок, ретейлер открыл магазины, чтобы распродать оставшиеся товары.

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Варвара Кузьмина
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