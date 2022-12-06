Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:33, 6 декабря 2022Ценности

H&M официально подтвердил закрытие всех магазинов в России

РИА Новости: пресс-служба H&M официально подтвердила закрытие всех магазинов в России
СюжетHM в России:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Представители шведского ретейлера H&M официально подтвердили закрытие всех магазинов в России. Об этом сообщают РИА Новости.

«Подтверждаем, что все магазины H&M Group в России закрыты», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее закрытие флагманского магазина H&M, расположенного на Тверской улице в Москве, попало на видео. На кадрах видно, как сотрудники торговой точки убирают рекламные баннеры. Кроме того, на камеру запечатлена вывеска с обращением к покупателям, в котором сказано, что магазин окончательно закрыт, а все приобретенные и неподошедшие товары можно вернуть через пункты CDEK.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок
Малышева развеяла миф об антибиотиках
В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов
Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла
Анонсировано заседание Путина с СПЧ
Стало известно о резком подъеме заболеваемости гриппом в Москве
Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.