Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет риском полетов над Сирией

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что авиакомпания планировала направить самолеты через воздушное пространство Сирии, «потенциально опасный [регион] для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов».

В настоящее время ведомство проводит «процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами».

Ранее сообщалось, что около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могут вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. По данным Telegram-канала Baza, перед рейсами окна регистрации iFly во Внуково были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники компании.