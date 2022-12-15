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22:54, 15 декабря 2022Путешествия

Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет

Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет риском полетов над Сирией

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Росавиация объяснила задержки рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что авиакомпания планировала направить самолеты через воздушное пространство Сирии, «потенциально опасный [регион] для полетов гражданских воздушных судов, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов».

В настоящее время ведомство проводит «процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами».

Ранее сообщалось, что около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могут вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. По данным Telegram-канала Baza, перед рейсами окна регистрации iFly во Внуково были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники компании.

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Марина Совина
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