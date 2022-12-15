В Херсоне пожаловались на разворовывание властями Украины гуманитарной помощи

Житель Херсона заявил, что половина поступающей в регион гумпомощи разворовывается Киевом

Как минимум половина всей поступающей в Херсонскую область гуманитарной помощи разворовывается украинскими властями. Об этом рассказал житель Херсона, который ранее занимался поставками гумпомощи в город, сообщает издание «Страна.ua».

По словам мужчины, его и еще ряд волонтеров власти республики склоняли к передаче гуманитарных конвоев под свое кураторство, не скрывая при этом, что в конечном счете до людей дойдет далеко не вся помощь. Он уточнил, что львиная доля продукции, которая поставляется в фирменной упаковке и не отличается с виду от товара в магазине, оседает в итоге в небольших торговых точках, где продается по розничной цене.

«Из 50 процентов оставшегося еще 50 процентов уходит для своих. И то, что осталось, раздают под камеры на площади Свободы "от имени и по поручению"», — добавил собеседник издания.

Он также сообщил, что украинские власти отказали волонтерам в поставках электрогенераторов напрямую больницам, разрешив делать это только через управление здравоохранения и с постановкой оборудования на учет. «После разговора с друзьями в одной из больниц узнал, что у них "установили" уже три или четыре генератора, которых хватит на всю больницу, а не только на реанимации или операционную. Но на самом деле этих генераторов там нет! Один уже типа "взорвали русские", второй типа работает, но непонятно где, а еще один куда-то исчез. Скорее всего также уже списали как украденный», — заявил мужчина.

Ранее жители Херсона пожаловались британскому телеканалу Sky News на жизнь, которая стала хуже после перехода города под контроль украинских войск. В частности, одна из опрошенных местных жительниц посетовала на то, что гуманитарную помощь дают «не всем».