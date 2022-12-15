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14:42, 15 декабря 2022Россия

Российский завод ответил на идею продавать Польше кирпичи для стены на границе

Завод «Пятый элемент» допустил продажу Польше стройматериалов для стены на границе с РФ

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Представитель российского кирпичного завода «Пятый элемент» отреагировал на предложение главы Калининградской области Антона Алиханова продавать Польше стройматериалы для возведения Варшавой стены на границе с Россией. В интервью РБК он допустил такую возможность.

«Есть положительный опыт, мы готовы его развивать. Система скидок для крупных покупателей у нас действительно существует», — сказал представитель калининградского завода в ответ на идею Алиханова. Он подчеркнул, что предприятие готово обеспечивать покупателей всем необходимым как внутри региона, так и за его пределами, в том числе в Европе.

Ранее в декабре губернатор Калининградской области предложил продать Варшаве кирпичи для строительства стены вдоль границы России. По его ироничному замечанию, возведение забора из российских стройматериалов может быть оправдано более низкой стоимостью газа, который требуется для обжига кирпичей.

О начале строительства ограждения на границе с Россией стало известно в начале ноября. Такое решение было принято в связи с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области. Тогда глава Минобороны Польши Мариуш Блащак уточнял, что высота сооружения из колючей проволоки составит 2,5 метра, а ширина — 3 метра.

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Варвара Кошечкина
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