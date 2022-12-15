Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей

Биатлонист Иван Колотов рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей в сборной Пермского края

Российский биатлонист Иван Колотов рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей. Его слова приводит Sports.ru.

Спортсмен заявил, что такую сумму он получает в сборной Пермского края. «Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью — не знаю», — подчеркнул он. Колотов добавил, что инвентарь и экипировку покупает на свои деньги, из-за чего ему не доступны новые модели лыж.

В текущем сезоне Колотов трижды занимал призовые места в гонках Кубка России. Он находится на третьей строчке в общем зачете турнира. В 2020 году биатлонист стал чемпионом России в одиночной смешанной эстафете.

В апреле 2022 года российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру из-за зарплаты в 27 тысяч рублей. Она рассказывала о выступлении на чемпионате мира по летнему биатлону ради того, чтобы заработать на телевизор.