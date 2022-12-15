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20:20, 15 декабря 2022Ценности

Блогерша уснула с мокрыми волосами и захотела их отрезать наутро

Блогерша Кайя уснула с мокрыми волосами и захотела их отрезать наутро из-за колтунов

Кадр: @KAIJATHEPAGAN / TikTok

Блогерша Кайя помыла голову на ночь и пожалела об этом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом kaijathepagan, чей блог насчитывает один миллион подписчиков, предстала перед камерой с длинными вьющимся прядями черного цвета. В ролике она рассказала, что уснула с мокрыми волосами, не замотав их в полотенце. «Это мои волосы сегодня утром после сна с мокрыми волосами и без конского хвоста. Я хочу их отрезать из-за этого», — заявила девушка.

На следующих кадрах Кайя продемонстрировала образовавшиеся колтуны и сказала, что ее волосы стали очень жесткими, и их невозможно расчесать. «Когда я проснулась, то просто обезумела!» — высказалась она.

Данная публикация набрала более 213 тысяч просмотров. Зрители выразили свое сожаление в комментариях под роликом. «Вы использовали кондиционер? Кондиционер не спутывает волосы, хотя они у меня тоже непослушные», «Вселенная сказала: "Твои волосы сегодня будут голливудской ведьмой". Шучу», — писали они.

В ноябре парикмахеры салона красоты That Cosmetology School, расположенного в Джорджтауне, назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами. По словам экспертов, сон с мокрыми волосами может привести к их ломкости. В связи с этим стилисты порекомендовали сразу после мытья головы не расчесывать пряди и сушить их посредством полотенца, изготовленного из микрофибры.

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Мария Винар
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