В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров

Глава МЧС Куренков заявил, что обратится в кабмин для организации внеплановых проверок ТЦ

МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах (ТЦ) обратится в кабмин для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам российских ТЦ и складов.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения», — отметил Куренков.

Глава МЧС подчеркнул, что также будет оцениваться уровень подготовки персонала при возникновении возможных внештатных ситуаций.