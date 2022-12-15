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11:02, 15 декабря 2022Россия

В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров

Глава МЧС Куренков заявил, что обратится в кабмин для организации внеплановых проверок ТЦ
СюжетПожары в России

Фото: Shutterstock

МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах (ТЦ) обратится в кабмин для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков, пишет ТАСС.

Он пояснил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам российских ТЦ и складов.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения», — отметил Куренков.

Глава МЧС подчеркнул, что также будет оцениваться уровень подготовки персонала при возникновении возможных внештатных ситуаций.

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Анна Щербакова
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