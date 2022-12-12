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10:31, 12 декабря 2022Россия

Стала известна причина пожара в подмосковном ТЦ

Причиной пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе назвали короткое замыкание
СюжетПожар в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе произошел из-за короткого замыкания. Такую причину назвали в экстренных службах, передает ТАСС.

«Оно [возгорание] возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что возгорание произошло под навесом, где хранился пенополистирол — легковоспламеняющийся строительный изоляционный материал.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. По данным экстренных служб, пламя охватило крупный участок территории ТЦ, пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась крыша.

В МЧС подтвердили, что в результате происшествия пострадал один человек — он получил ожог верхних дыхательных путей.

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Варвара Родикова
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