Стала известна причина пожара в подмосковном ТЦ

Причиной пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе назвали короткое замыкание

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе произошел из-за короткого замыкания. Такую причину назвали в экстренных службах, передает ТАСС.

«Оно [возгорание] возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что возгорание произошло под навесом, где хранился пенополистирол — легковоспламеняющийся строительный изоляционный материал.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. По данным экстренных служб, пламя охватило крупный участок территории ТЦ, пожару присвоили четвертый ранг сложности, его площадь увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась крыша.

В МЧС подтвердили, что в результате происшествия пострадал один человек — он получил ожог верхних дыхательных путей.

