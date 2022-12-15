Блогера Славу Малмыгина задержали по подозрению в убийстве 18-летней девушки

Объявленного в федеральный розыск за убийство девушки блогера Малмыгина задержали

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своей 18-летней девушки задержали блогера Вячеслава Малмыгина. Об этом в четверг, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Mash на Мойке.

По данным издания, 43-летний россиянин после того, как начал жить с юной девушкой силой и уговорами заставил ее заниматься проституцией. Он создал для нее специальный аккаунт и стал искать клиентов. В июне ее тело с множественными ранениями груди обнаружила ее мать в одной из квартир Балашихи. Блогер сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Мать погибшей рассказывала, что ее дочь познакомилась со Славой в конце минувшего года. Он нигде не работал. В какой-то момент он заявил Софье, что убьет ее — это была часть пранка, мужчина хотел раскрутиться как блогер в скандальном амплуа «сутенера» и «насильника», просил девушку написать на него фейковое заявление в полицию. Когда Софья решила с ним расстаться, мужчина слил в сеть ее интимные видео. Позже девушка все же помирилась с ним за какое-то время до своей гибели.

Силовики возбудили в отношении задержанного дела об убийстве, неприкосновенности частной жизни и вовлечении в занятие проституцией. Блогер Малмыгин известен своей дружбой с бойцом Вячеславом Дациком и Стасом Борецким.