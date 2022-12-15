Украину предостерегли от наступления на Мелитополь

Владимир Рогов заявил, что попытки Украины наступления на Мелитополь будут пресечены

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предостерег Украину от наступления на Мелитополь, подобные попытки будут пресечены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры», — заявил Рогов, подчеркнув, что все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у российской армии есть.

По его словам, украинские войска скопили большие силы на запорожской линии боевого соприкосновения.

Ранее Рогов сообщил об отбитой атаке мотопехоты ВСУ российскими военными на северо-восточном участке линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что Россия перехватывает инициативу на запорожском направлении.