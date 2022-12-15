Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:24, 15 декабря 2022Культура

Андрей Макаревич избавился от одного из бизнесов в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич избавился от одного из бизнесов в России
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) избавился от одного из бизнесов в России. Об этом сообщает Daily Storm.

Речь идет о студии «Мамбо продакшн», зарегистрированной на улице Ватутина в Москве. Музыкант, которому принадлежало 20 процентов компании, вышел из состава ее учредителей. Отмечается, что в последние годы студия не приносила доходов, а недавно ее также покинул партнер Макаревича — продюсер «Адской кухни» и «Смака» Николай Билык.

В настоящее время музыкант проживает в Израиле вместе с супругой — журналисткой и фотографом Эйнат Кляйн. Весной в Тель-Авиве родился их сын Эйтан. В интервью Ксении Собчак Макаревич сказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, и заявил, что не намерен объяснять свою эмиграцию. По словам артиста, он и раньше часто и надолго уезжал в другие страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Потанина и Белоусова
США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице
Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Пассажирка самолета в турецком аэропорту спрыгнула с трапа и разбилась насмерть
Реакцию медведя Диксона на первый за 100 дней настоящий снег сняли на видео
Азербайджан ответил на обвинения в блокировке коридора до Нагорного Карабаха
В Польше рассказали о причинах взрыва в штаб-квартире полиции
США внесут девять российских компаний в санкционные списки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.