Неуравновешенный мужчина напал на пожилую туристку в арабской стране и убил ее

Africa News: мужчина напал на 80-летнюю туристку из Франции в Марокко с камнем и убил ее

«Неуравновешенный» мужчина в Марокко напал с камнем на пожилую супружескую пару из Франции, в результате чего туристка скончалась от травм головы. Об этом пишет Africa News.

По данным издания, супруг 80-летней убитой француженки в настоящее время находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное. «Его доставили в медучреждение в сознании», — заявили специалисты.

Отмечается, что власти арабской страны до сих пор не выяснили причину нападения мужчины. По их словам, подозреваемый был «психически неуравновешен». Сейчас он взят под стражу местными правоохранительными органами. По данному делу уже ведется расследование.

Ранее в сентябре российский турист забил молотком отца и снял убийство на видео во время отдыха в Турции. Сообщалось, что у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей Антальи, по неизвестной причине случился конфликт с пожилыми родителями.