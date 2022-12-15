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16:14, 15 декабря 2022Экономика

В России резко вырос спрос на алкоголь

Росалкогольрегулирование отчиталось о росте продажи алкоголя на 3,4% в России в 2022 году

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2022 году розничные продажи алкоголя в России резко выросли — с января по ноябрь спрос вырос на 3,4 процента в годовом выражении. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в стране было продано 101,2 миллиона декалитров алкогольной продукции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Например, за 11 месяцев года спрос на водку повысился на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Так, за данный период в стране было продано 68,8 миллиона декалитров водки. Кроме того, увеличились продажи коньяка (плюс 4,5 процента) и других ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов (плюс 27,5 процента).

Аналогичная тенденция фиксируется и в сегменте слабоалкогольных напитков — за год россияне купили 13,6 миллиона декалитров такой продукции, что на 53 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ведомство также сообщило, что выросли продажи различных видов вина: продажи виноградных вин составили 48,2 миллиона декалитров, что на 0,6 процента больше, чем годом ранее. Реализация шампанских и игристых вин выросла на 8,5 процента, до 14,9 миллиона декалитров.

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При этом наибольшими темпами увеличивались розничные продажи ликерных вин — за год спрос вырос почти в 2,5 раза, было продано в общей сложности 655,2 тысячи декалитров. В то же время реализация плодовых (фруктовых) вин сократилась на 18,2 процента, до 9,3 миллиона декалитров.

Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров. Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

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Мария Грушко
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