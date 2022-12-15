В Британии заявили о беспокойстве военных США из-за планов Киева захватить Крым

The Guardian: военные США обеспокоены планами Украины по захвату Крыма

Военное руководство США обеспокоено планами по захвату Крыма, которые озвучивают украинские власти. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев может заключить мир с Москвой только после того, как в состав Украины вернутся все территории, присоединившиеся к России после 2014 года, в том числе и Крымский полуостров. В то же время вероятность возвращения Крыма под контроль Киева в ближайшее время с военной точки зрения в Вашингтоне оценивают как невысокую.

«Разговоры о том, что 30 тысяч российских военнослужащих будут выбиты из Крыма, нервируют американских военных», — говорится в материале.

По данным издания, сами украинские дипломаты также признают, что в США и Европе опасаются дальнейшей эскалации конфликта с Россией. В связи с этим западные союзники Киева сдерживают поставки артиллерийского вооружения дальнего действия, которое украинские военные могли бы использовать для захвата Крыма.

Ранее в декабре издание Mirror со ссылкой на западного чиновника сообщило, что западные дипломаты не верят в возможность возвращения Крыма Украине. Отмечалось, что такого мнения, в частности, придерживаются американские политики.