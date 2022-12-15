В Совфеде назвали нового «больного человека» Европы

Сенатор Совфеда Пушков предрек Германии стать новым «больным человеком» Европы

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя информацию о том, что усилий Германии по сдерживанию энергетического кризиса может быть недостаточно, предрек ей серьезные проблемы. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, с нынешней энергетической политикой Германия имеет все шансы стать новым «больным человеком» Европы.

Ранее Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии между министром обороны Кристиной Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером. На данный момент у Германии проблемы «не только энергетические и футбольные». «Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже», — подчеркнул он.

До этого Кристиан Линднер отказал Кристине Ламбрехт в просьбе найти и предоставить из немецкого бюджета деньги для закупки боеприпасов для бундесвера. В ведомстве уточнили, что во время дебатов в бундестаге глава Минобороны ни разу не упомянула про нехватку боеприпасов в армии, как и о необходимости во внебюджетных тратах на их закупку.