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10:43, 2 декабря 2022Мир

В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу

Politico: глава Минфина ФРГ Линднер отказал бундесверу в деньгах для закупки боеприпасов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер отказал министру обороны Германии Кристине Ламбрехт в просьбе найти и предоставить из немецкого бюджета деньги для закупки боеприпасов для бундесвера. Об этом сообщает газета Politico.

В письме представители Министерства финансов отметили, что во время дебатов в бундестаге Ламбрехт ни разу не упомянула про нехватку боеприпасов в армии, как и о необходимости во внебюджетных тратах на их закупку. В финансовом ведомстве отметили, что представители немецкого ВПК считают причиной дефицита боеприпасов и вооружений «не отсутствие бюджетных средств, а недостаточную транспарентность и плохое планирование в процессе формирования госзаказов».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок вооружения для вооруженных сил страны. Он добавил, что сейчас министр обороны страны смогла определить проблемные сферы и очень заинтересована в устранении этих недостатков последних десятилетий.

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Виктория Кондратьева
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