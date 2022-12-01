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22:01, 1 декабря 2022Мир

Шольц признал неверный курс Германии в сфере поставок оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал неверный курс в сфере поставок оружия для вооруженных сил

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок вооружения для вооруженных сил страны. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас мы очень хорошо понимаем, насколько важно иметь возможность гарантировать постоянные поставки туда не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы смотрим на собственные цифры», — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что сейчас министр обороны страны очень заинтересована в устранении этих недостатков последних десятилетий. Однако эта процедура непростая, поскольку речь идет не только о том, чтобы достичь чего-то в краткосрочной перспективе, но и о том, чтобы обеспечить в долгосрочной перспективе достаточные и постоянные поставки боеприпасов для используемых ФРГ систем вооружений.

Ранее Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, Берлин осознал важность пополнения запасов вооружения.

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Марина Совина
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