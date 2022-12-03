В Совфеде высмеяли конфликт в правительстве Германии

Сенатор Пушков высмеял конфликт между министрами в правительстве Германии

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял конфликт в правительстве Германии между министром обороны Кристиной Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Пушкова, на данный момент у Германии проблемы «не только энергетические и футбольные». «Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже», — написал он.

Ранее сообщалось, что Кристиан Линднер отказал Кристине Ламбрехт в просьбе найти и предоставить из немецкого бюджета деньги для закупки боеприпасов для бундесвера. В ведомстве указали на то, что во время дебатов в бундестаге глава Минобороны ни разу не упомянула про нехватку боеприпасов в армии, как и о необходимости во внебюджетных тратах на их закупку.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц признавал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок вооружения для вооруженных сил страны.