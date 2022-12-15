В ЛНР допустили провокации Украины в новогодние праздники

Экс-посол ЛНР Мирошник заявил, что Киев может совершить провокации в новогодние праздники

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник допустил, что власти Украины воспользуются новогодними праздниками для совершения провокаций, однако при нынешнем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) о возможности прорыва линии соприкосновения с ее стороны говорить не приходится. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина не собирается договариваться, использовать какие-то механизмы для достижения хотя бы временного перемирия, тем более что самих механизмов просто нет», — заявил Мирошник.

По словам экс-посла, Киев может использовать новогодние и рождественские праздники для как минимум провокаций и, возможно, каких-то локальных попыток прорыва линии соприкосновения, однако Мирошник видит в этом больше информационного шума.

Он объяснил это не самым лучшим техническим состоянием украинской армии из-за нанесенных ударов по логистике и задержки сроков поставок вооружений «плюс армия достаточно сильно потрепана под Артемовском (украинское название Бахмут. — Прим. "Ленты.ру") и Соледаром».

15 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

До этого заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов заявил, что прекращение огня на Новый год в настоящий момент невозможно.

Тему рождественского или новогоднего перемирия с Украиной также прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такого вопроса нет в российской повестке. Кроме того, он отметил, что российской стороне не поступало предложений о перемирии.