Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:05, 15 декабря 2022Спорт

Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России

Игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, что в России никто не любит москвичей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгар Флеймс» Никита Задоров рассказал об отношении к москвичам жителей других российских регионов. Игрок высказался на канале Spittin' Chiclets в YouTube.

«В России никто не любит москвичей. А в Москве никто не любит людей из России. В Москве человек будет снимать квартиру, но купит крутую BMW на последние бабки», — рассказал Задоров. Он добавил, что российская столица очень страдает из-за пробок.

В июне прошлого года Задоров признался, что его не устраивает состояние российской экономики, которое он охарактеризовал как «шаткое». Игрок отметил, что Россия зависит от цены на нефть, а в стране «ничего не производят», кроме натуральных ресурсов.

Уроженец Москвы Задоров в нынешнем сезоне провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В СФ ответили на решение сейма Польши признать Россию государством-террористом
Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»
Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы
Стало известно об «очень серьезной ситуации» с российским «Союз МС-22»
В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание
Игрок клуба НХЛ рассказал об отношении к москвичам в России
Анкалаев вошел в тройку лучших бойцов UFC
Раскрыты подробности дела задержанного в Хабаровске за госизмену россиянина
Рейтинг Байдена вырос на фоне наихудших показателей Трампа
В России внепланово захотели проверить все крупные ТЦ из-за пожаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.