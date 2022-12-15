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13:07, 15 декабря 2022Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей граничащего с Украиной села не пострадал, обстрел повредил линию электропередачи, в связи с чем часть села оказалась обесточена.

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«Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.

9 декабря ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области. Никто не пострадал, повреждено оказалось частное домовладение — снарядом пробило крышу и хозпостройку.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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