Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей граничащего с Украиной села не пострадал, обстрел повредил линию электропередачи, в связи с чем часть села оказалась обесточена.

«Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.

9 декабря ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области. Никто не пострадал, повреждено оказалось частное домовладение — снарядом пробило крышу и хозпостройку.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.