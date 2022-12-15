Приграничное российское село подверглось обстрелу со стороны Украины
Приграничное российское село Безымено Грайворонского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атаки в российском селе оказался разрушен один частный жилой дом, украинский снаряд угодил в крышу.
Жертв и пострадавших удалось избежать, заверил белгородский глава. «Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.
Накануне ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор. По сведениям Гладкова, в результате атаки никто из жителей не пострадал.
9 декабря со стороны Украины был обстрелян хутор Панков в Белгородской области. Тогда никто не пострадал, повреждено оказалось частное домовладение — снарядом пробило крышу и хозяйственную постройку.