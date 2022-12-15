Приграничное российское село подверглось обстрелу со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины белгородского села Безымено

Приграничное российское село Безымено Грайворонского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки в российском селе оказался разрушен один частный жилой дом, украинский снаряд угодил в крышу.

Жертв и пострадавших удалось избежать, заверил белгородский глава. «Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Накануне ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор. По сведениям Гладкова, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

9 декабря со стороны Украины был обстрелян хутор Панков в Белгородской области. Тогда никто не пострадал, повреждено оказалось частное домовладение — снарядом пробило крышу и хозяйственную постройку.