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17:45, 15 декабря 2022Россия

Приграничное российское село подверглось обстрелу со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины белгородского села Безымено

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Приграничное российское село Безымено Грайворонского городского округа подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки в российском селе оказался разрушен один частный жилой дом, украинский снаряд угодил в крышу.

Жертв и пострадавших удалось избежать, заверил белгородский глава. «Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Накануне ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор. По сведениям Гладкова, в результате атаки никто из жителей не пострадал.

9 декабря со стороны Украины был обстрелян хутор Панков в Белгородской области. Тогда никто не пострадал, повреждено оказалось частное домовладение — снарядом пробило крышу и хозяйственную постройку.

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Анна Щербакова
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