Разгадана древняя грамматическая загадка трактовки санскрита

В Кембриджском университете разгадали грамматический алгоритм санскрита Панини

Исследователь-санскритолог из Кембриджского университета Риши Раджпопат смог разгадать древнюю грамматическую загадку по трактовке этого языка. Теперь ученые могут выявить правильное написание любого слова на санскрите, а также обучить этому компьютеры, что позволит создать автоматический перевод. Результаты работы опубликованы в журнале Apollo-University of Cambridge Repository.

Нерешенная начиная с V века до нашей эры задача, заключается в объяснении алгоритма грамматики Панини — древнеиндийского лингвиста, составителя первой в истории Индии нормативной грамматики санскрита, описанной в «Аштадхьяи» («Восьмикнижие»), и включавшей в себя 3959 сутр (правил), объясняющих фонетику, морфологию и синтаксис языка. Однако санскритологи часто сталкивались с проблемой: два или более правил Панини одновременно применимы на одном и том же этапе, поэтому стояла трудность правильного выбора.

Обычно специалисты интерпретировали метаправило Панини так — в случае конфликта между двумя равными по силе правилами, преобладает то правило, которое появляется позже в последовательном порядке грамматики. Теперь ученый обнаружил, что на самом деле Панини имел в виду, что между правилами, применимыми к левой и правой сторонам слова соответственно, следует выбирать правило, применимое к правой стороне. Используя такую интерпретацию, Раджпопат заметил, что все слова выходят грамматически правильными практически без исключений.

Благодаря этому открытию стало возможным создать компьютерный алгоритм, который полностью управляет грамматикой санскрита, а также позволяющий впервые разработать программы автоматического перевода текста этого языка.