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10:24, 15 декабря 2022Мир

Напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаку на сына Байдена

CBS: напавший на мужа Пелоси мужчина планировал атаки на Хантера Байдена и Тома Хэнкса
Нэнси и Пол Пелоси

Нэнси и Пол Пелоси. Фото: Kevin Wolf / AP

Дэвид Депепи, напавший на Пола Пелоси — мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал атаку на сына американского президента Джо Байдена Хантера. Об этом заявила представитель полиции Сан-Франциско сержант Карла Херли, которая допрашивала мужчину. Ее слова передает CBS.

Херли рассказала, что злоумышленник также готовил нападения на голливудского актера Тома Хэнкса и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. По ее словам, он был убежден, что в Вашингтоне «царит зло». «Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и затем другое, одно и затем другое», — заявил Депепи на допросе.

CBS пишет, что мужчина предстанет перед судом 28 декабря. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в числе которых покушение на убийство.

2 ноября сообщалось, что Депепи, незаконно проникший в дом супругов Пелоси, не признал себя виновным в покушении на убийство и других обвинениях. Окружной прокурор Сан-Франциско выдвинул ему обвинения в краже со взломом, жестоком обращении с пожилыми людьми, а также в лишении свободы пожилого человека и угрозах в адрес члена семьи госслужащего.

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Виктория Кондратьева
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