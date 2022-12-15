Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:16, 15 декабря 2022Забота о себе

Мужчины перечислили недостатки обладания пенисом

На Reddit назвали среди недостатков обладания пенисом липкую мошонку и случайные эрекции

Фото: Shutterstock

Мужчины — пользователи форума Reddit назвали среди недостатков обладания пенисом случайные эрекции и липкую мошонку. Эти и другие недостатки они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Некоторые комментаторы указали на то, что мочеиспускание не всегда идет по плану.

Поток мочи вдруг начинает течь в двух невообразимых направлениях разом, и единственный способ с этим справиться — либо мочиться через все помещение, либо смириться с тем, что намочишь ногу или пол

clubberinпользователь Reddit

Мочиться с утренним стояком...

InterestingMall8958пользователь Reddit

Немало реакций и комментариев собирают признания в том, что самое неудобное в пенисе — это случайные эрекции, которые происходят в любом возрасте.

Когда на людях возникает эрекция, хотя ты не думал ни о чем грязном

Sad_Present_2745пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Многим не нравится, что в жару мошонка становится липкой и может прилипать к бедру

Приклеивается к ногам в жаркий день. Яйца просто прилипают к ноге. Если вы видите, что парень вдруг ни с того ни с сего начал изображать мультяшного ковбоя, вы знаете, что он делает

BettmansDungeonSlaveпользователь Reddit

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit перечислили претензии к собственному полу. Среди недостатков родиться мужчиной трудности с использованием туалета и пьяные драки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Посольство заподозрило США в провокации из-за возможной передачи Patriot Киеву
Усик высказался об оскорблениях Фьюри в свой адрес
Мужчина узнал о ссоре детей из-за наследства и оригинально им распорядился
Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «жалко потраченных денег»
Москвичей предупредили о возвращении крепких морозов
Российские ТЦ подали судебные иски против H&M за неуплату аренды
В Австрии предсказали усиление протестов в Европе из-за антироссийских санкций
Гинзбург привел алгоритм действий для похудения после новогоднего обжорства
В пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли люди
Следящий за личным самолетом Маска студент пожаловался на блокировку аккаунта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.