Мужчины перечислили недостатки обладания пенисом
Мужчины — пользователи форума Reddit назвали среди недостатков обладания пенисом случайные эрекции и липкую мошонку. Эти и другие недостатки они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Некоторые комментаторы указали на то, что мочеиспускание не всегда идет по плану.
Поток мочи вдруг начинает течь в двух невообразимых направлениях разом, и единственный способ с этим справиться — либо мочиться через все помещение, либо смириться с тем, что намочишь ногу или пол
Мочиться с утренним стояком...
Немало реакций и комментариев собирают признания в том, что самое неудобное в пенисе — это случайные эрекции, которые происходят в любом возрасте.
Когда на людях возникает эрекция, хотя ты не думал ни о чем грязном
Многим не нравится, что в жару мошонка становится липкой и может прилипать к бедру
Приклеивается к ногам в жаркий день. Яйца просто прилипают к ноге. Если вы видите, что парень вдруг ни с того ни с сего начал изображать мультяшного ковбоя, вы знаете, что он делает
Ранее мужчины — пользователи форума Reddit перечислили претензии к собственному полу. Среди недостатков родиться мужчиной трудности с использованием туалета и пьяные драки.