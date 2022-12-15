Мужчины перечислили недостатки обладания пенисом

На Reddit назвали среди недостатков обладания пенисом липкую мошонку и случайные эрекции

Мужчины — пользователи форума Reddit назвали среди недостатков обладания пенисом случайные эрекции и липкую мошонку. Эти и другие недостатки они перечислили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Некоторые комментаторы указали на то, что мочеиспускание не всегда идет по плану.

Поток мочи вдруг начинает течь в двух невообразимых направлениях разом, и единственный способ с этим справиться — либо мочиться через все помещение, либо смириться с тем, что намочишь ногу или пол clubberin пользователь Reddit

Мочиться с утренним стояком... InterestingMall8958 пользователь Reddit

Немало реакций и комментариев собирают признания в том, что самое неудобное в пенисе — это случайные эрекции, которые происходят в любом возрасте.

Когда на людях возникает эрекция, хотя ты не думал ни о чем грязном Sad_Present_2745 пользователь Reddit

Многим не нравится, что в жару мошонка становится липкой и может прилипать к бедру

Приклеивается к ногам в жаркий день. Яйца просто прилипают к ноге. Если вы видите, что парень вдруг ни с того ни с сего начал изображать мультяшного ковбоя, вы знаете, что он делает BettmansDungeonSlave пользователь Reddit

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit перечислили претензии к собственному полу. Среди недостатков родиться мужчиной трудности с использованием туалета и пьяные драки.