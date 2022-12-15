Российский посол Боцан-Харченко: миротворцы KFore состоят из военного контингента НАТО

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» рассказал, что миротворцы подразделений KFore (Kosovo Force) по сути состоят из военного контингента стран Североатлантического альянса.

По его словам, формально миротворцы KFore, «Силы для Косово», по резолюции 1244 имеют полномочия и мандат, одобренные Совбезом ООН. Это своего рода оболочка, однако контингент подразделений — военные стран НАТО. Дипломат подчеркнул, что действия KFore «либо не соответствуют, либо противоречат мандату ООН».

Боцан-Харченко выразил уверенность, что миротворцы способны как в военном, так и в политическом плане принять превентивные меры по недопущению вхождения полицейских сил Косово на территории Северного Косово. «Но они предпочитают оставаться сторонними наблюдателями, все время повторяя, что все под контролем, а при необходимости они вмешаются. Только это фарисейство и обман. Они тоже участники потворствования Приштине», — заключил он.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич резко ответила спецпредставителю госдепартамента США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который оказал противодействие вводу сил Сербии в Косово, и обвинила его в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН.