В Сербии резко ответили Госдепу США на противодействие вводу сил в Косово

Премьер Сербии Брнабич обвинила Госдеп в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН

Премьер Сербии Ана Брнабич в Twitter резко ответила спецпредставителю госдепартамента США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который оказал противодействие вводу сил Сербии в Косово, и обвинила его в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН.

Резолюция допускает запрос Белграда к командованию миссии НАТО KFOR (миссии НАТО в Косово) на введение сербского контингента до одной тысячи полицейских и военнослужащих. Спецпредставитель Госдепа заявил, что США не поддерживают эту инициативу.

Брнабич заявила, что Эскобар выступает против действующих резолюций Совбеза ООН, он взял на себя роль Совбеза и совместно с МИД Германии и «министром тишины», депутатом Европарламента Виолой фон Крамон, которая также выступает докладчиком ЕП по Косово, аннулировал резолюцию.

«Или мы должны следить за гороскопом, чтобы угадать ваши желания и помочь сохранить мир на планете? Благодарю вас за выделенное время — могу только представить, насколько оно занято, когда управляешь миром вместо ООН», — сыронизировала сербский премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград направит 15 декабря KFOR запрос на введение своего контингента на территорию автономного края.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

