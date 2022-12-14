Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 14 декабря 2022Мир

В Сербии резко ответили Госдепу США на противодействие вводу сил в Косово

Премьер Сербии Брнабич обвинила Госдеп в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН
Ана Брнабич

Ана Брнабич. Фото: Thomas Imo/ Globallookpress.com

Премьер Сербии Ана Брнабич в Twitter резко ответила спецпредставителю госдепартамента США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который оказал противодействие вводу сил Сербии в Косово, и обвинила его в попытке аннулировать резолюцию 1244 Совбеза ООН.

Резолюция допускает запрос Белграда к командованию миссии НАТО KFOR (миссии НАТО в Косово) на введение сербского контингента до одной тысячи полицейских и военнослужащих. Спецпредставитель Госдепа заявил, что США не поддерживают эту инициативу.

Материалы по теме:
Балканский передел. Как мечта о Великой Сербии обернулась большой кровью и многолетней враждой славянских народов
Балканский передел.Как мечта о Великой Сербии обернулась большой кровью и многолетней враждой славянских народов
22 января 2022
Сербия и Косово на грани конфликта. Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Сербия и Косово на грани конфликта.Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
2 октября 2021

Брнабич заявила, что Эскобар выступает против действующих резолюций Совбеза ООН, он взял на себя роль Совбеза и совместно с МИД Германии и «министром тишины», депутатом Европарламента Виолой фон Крамон, которая также выступает докладчиком ЕП по Косово, аннулировал резолюцию.

«Или мы должны следить за гороскопом, чтобы угадать ваши желания и помочь сохранить мир на планете? Благодарю вас за выделенное время — могу только представить, насколько оно занято, когда управляешь миром вместо ООН», — сыронизировала сербский премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград направит 15 декабря KFOR запрос на введение своего контингента на территорию автономного края.

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США объявить об отправке Киеву ЗРК Patriot
Илон Маск вновь потерял статус богатейшего человека планеты
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
В Сербии резко ответили Госдепу США на противодействие вводу сил в Косово
Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Офис Зеленского возмутился «исчезновением» Украины из соцсетей
На Украине нашли способ преодолеть дефицит электричества
Бут отказался требовать компенсации от властей США
Россиян из аварийного жилья задумали переселять в арендные квартиры
В Германии заявили о невозможности бундесвера выполнять обязательства перед НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.