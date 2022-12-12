Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него за время президентства

Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него на посту президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о самом тяжелом дне за время своего президентства. Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление он сделал 11 декабря в ходе обращения к нации после экстренного заседания Совета национальной безопасности. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово, в то время как международное сообщество не обращает на это внимания. Вучич отметил, что косовская полиция уже третий день подряд вторгается на территорию региона, населенную сербами, со специальными подразделениями.

Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке. Александр Вучич президент Сербии

Ситуация в Косово

Вучич также отметил, что целый день поддерживает контакты с представителями Евросоюза, а также разговаривал с командиром Миротворческой миссией Североатлантического альянса в Косово (KFOR). Тот заверил сербского лидера, что не позволит противоправное вторжение косовской полиции на север края. «Но случится ли это, никто не может сказать точно», — заявил глава государства.

Президент Сербии также добавил, что Белград запросит у миротворческой миссии НАТО в Косово разрешение разместить сербские войска и подразделения полиции в непризнанной республике. При этом Вучич выразил уверенность, что запрос будет отклонен.

Кроме того, сербский лидер обвинил Вашингтон и Приштину в том, что они не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Он пояснил, что в отношении региона не выполняются Устав ООН, резолюция 1244 Совбеза ООН, Брюссельское и Вашингтонское соглашения. При этом Вучич призвал сербов и албанцев к миру.

В Германии риторику Сербии сочли неприемлемой

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Белграда повышает напряженность вокруг Косово. Предложение об отправке сербских сил в Косово глава немецкого МИД назвала абсолютно неприемлемым. При этом она отметила, что поддерживает диалог под эгидой Евросоюза.

В свою очередь, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сочла сложившуюся ситуацию «ошеломляющим уровнем абсурда». Сербский премьер напомнила, что еще в мае главы МИД G7 призвали к строгому выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. «Теперь, что удивительно, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного количества своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, потому что это «неприемлемо», — добавила она.

Точка невозврата

Ранее госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. По его словам, причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции.

Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря. Сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.