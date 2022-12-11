Президент Сербии обвинил Косово в стремлении решить «сербскую проблему»

Президент Сербии Вучич заявил, что Косово пытается террором решить «сербскую проблему»

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти самопровозглашенного Косово в стремлении решить «сербскую проблему» с помощью террора. Его слова в интервью национальному телевидению после заседания Совета безопасности республики передает ТАСС.

По словам Вучича, косовская полиция уже третий день подряд вторгается на территорию региона, населенную сербами, со специальными подразделениями. Сербский президент также обвинил мир в том, что там притворяются, будто не видят этого. «Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии», — констатировал он, подчеркнув, что в этом участвует не только Приштина, но и «добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал ряд заявлений по ситуации в Косово. Он обвинил Вашингтон и Приштину в том, что они не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово, а также заявил, что 11 декабря стал самым тяжелым днем за все время, пока он находится у власти. При этом Вучич призвал сербов и албанцев к миру.

