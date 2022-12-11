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21:51, 11 декабря 2022Мир

Вучич призвал сербов и албанцев к миру

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов и албанцев к миру
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов и албанцев к миру. Его слова в обращении к нации после экстренного заседания Совета национальной безопасности передает ТАСС.

«Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов». — заявил Вучич. На заседании сербские власти обсудили предстоящие действия, добавил он.

Ранее госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. По его словам, причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти «уничтожить местных сербов» с помощью «военизированной полиции».

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики, этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.

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Марина Совина
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