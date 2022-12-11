Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов и албанцев к миру

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов и албанцев к миру. Его слова в обращении к нации после экстренного заседания Совета национальной безопасности передает ТАСС.

«Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов». — заявил Вучич. На заседании сербские власти обсудили предстоящие действия, добавил он.

Ранее госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. По его словам, причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти «уничтожить местных сербов» с помощью «военизированной полиции».

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики, этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.