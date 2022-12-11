Сербия заявила о приближении к точке невозврата в Косово

Госсекретарь МИД Сербии Старович: ситуация в Косово приближается к точке невозврата

Госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил о приближении ситуации в самопровозглашенном Косово к точке невозврата. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы приближаемся к точке невозврата сегодня вечером в Косово», — отметил Старович. По его словам, причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти «уничтожить местных сербов» с помощью «военизированной полиции». Привели к такой ситуации односторонние действия Курти за последние 18 месяцев, счел сербский дипломат. «Умышленная слепота Запада равносильна соучастию», — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство Косово в 2022 году допустило рекордное число инцидентов против косовских сербов.

Вечером в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Также стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась неподалеку от города Зубин-Поток.