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03:00, 11 декабря 2022Мир

Вучич сообщил о рекордном числе нападений на косовских сербов

Президент Сербии Вучич сообщил о рекордном числе нападений на косовских сербов в 2022 году

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что правительство самопровозглашенного Косово во главе с его премьером Альбином Курти в 2022 году допустило рекордное число инцидентов против косовских сербов. Об этом сообщает РИА Новости.

«По инцидентам на национальной почве 2022 год стал рекордным. В 2021 году у нас было 128, а до 8 декабря этого года уже 131 случай. Это больше, а еще осталось 23 дня до конца года», — сказал лидер Сербии.

Он добавил, что Курти и его правительство являются абсолютными чемпионами в создании нападений и инцидентов, при которых сербы были либо задержаны, либо их имущество пострадало.

Вечером в субботу, 10 декабря, в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Инциденты произошли в населенном пункте Звечан, расположенном в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Также стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась неподалеку от города Зубин-Поток.

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Марина Совина
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