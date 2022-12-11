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21:49, 11 декабря 2022Мир

Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Вучич: США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово

Фото: Florion Goga / Reuters

США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Сербии Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.

Марина Совина
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