Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Вучич: США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово

США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны.

Ранее сообщалось, что в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Сербии Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье возле озера Газиводе на пути к КПП Брняк произошло три перестрелки.